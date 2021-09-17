В Черновцах райсовет выразил недоверие главе ОГА
Черновицкий районный совет поддержал решение о выражении недоверия председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
Соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время заседания Черновицкого районного совета.
За проголосовали 34 депутата райсовета.
Ранее депутаты Черновицкого районного совета внесли изменения в повестку дня. Они вынесли на голосование проект решения о выражении недоверия председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку.
Как сообщалось, 13 сентября председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.
Напомним, в мае в Сумском облсовете пробовали выразить недоверие председателю ОГА Хоме.
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