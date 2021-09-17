В Черновцах райсовет выразил недоверие главе ОГА

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время заседания Черновицкого районного совета.

За проголосовали 34 депутата райсовета.

Ранее депутаты Черновицкого районного совета внесли изменения в повестку дня. Они вынесли на голосование проект решения о выражении недоверия председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку.

Как сообщалось, 13 сентября председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.

Напомним, в мае в Сумском облсовете пробовали выразить недоверие председателю ОГА Хоме.

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