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14 вересня 2021, 16:30 139

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи на проміжних виборах на Черкащині

14 вересня 2021, 16:30 139
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Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала двох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах на 197-му окрузі, що на Черкащині

Про це повідомили у пресцентрі ЦВК, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Сьогодні, 14-го вересня, відбулось засідання центральної виборчої комісії, на якому зареєстрували двох кандидатів у народні депутати.

Комісія зареєструвала кандидатами у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року від політичної партії "Молодий Харків" Олену Козачук та Вячеслава Резніка від партії "Команда Андрія Балоги", — повідомили у пресцентрі ЦВК.

Як повідомлялося, "Слуга народу" офіційно висунула мера Золотоноші на довиборах у Раду на Черкащині.

Також ексдепутат від "Свободи" побореться за депутатський мандат на Черкащині.

Нагадаємо, у двох областях України стартував виборчий процес: в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Читайте також: Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка".

вибори Черкаська область ЦВК реєстрація округ №197

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