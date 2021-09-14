ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи на проміжних виборах на Черкащині

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Центральна виборча комісія зареєструвала двох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах на 197-му окрузі, що на Черкащині

Про це повідомили у пресцентрі ЦВК, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Сьогодні, 14-го вересня, відбулось засідання центральної виборчої комісії, на якому зареєстрували двох кандидатів у народні депутати.

Комісія зареєструвала кандидатами у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року від політичної партії "Молодий Харків" Олену Козачук та Вячеслава Резніка від партії "Команда Андрія Балоги", — повідомили у пресцентрі ЦВК.

Як повідомлялося, "Слуга народу" офіційно висунула мера Золотоноші на довиборах у Раду на Черкащині.

Нагадаємо, у двох областях України стартував виборчий процес: в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

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