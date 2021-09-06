Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"

В окрузі №197, центром якого віднедавна є місто Золотоноша на Черкащині, виборці 31 жовтня обиратимуть депутата замість переможця кампанії-2019 Олександра Скічка, якого у січні цього року Володимир Зеленський призначив головою Черкаської ОДА

В окрузі №197, центром якого віднедавна є місто Золотоноша на Черкащині, виборці 31 жовтня обиратимуть депутата замість переможця кампанії-2019 Олександра Скічка, якого у січні цього року Володимир Зеленський призначив головою Черкаської ОДА

По суті перегони на Черкащині стартували практично відразу після того, як Олександр Скічко звільнив місце у парламенті. Про свою участь відразу заявили близько десятка претендентів, які починаючи з весни з відносною активністю ведуть дочасну виборчу кампанію.

"Зелені" роблять ставку на мера Золотоноші

Відтепер саме Золотоноша замість Канева, за недавнім рішенням ЦВК, є центром 197-го виборчого округу. І саме на мера цього міста Віталія Войцехівського президентська партія робить ставку у здобутті ще одного штика для фракції "Слуги народу". Але кандидатура Войцехівського з’явилася не відразу. І протягом року тривала інтрига щодо того, кого ж саме обере Банкова в якості свого кандидата.

Першим амбіцію йти від "зелених" проявив місцевий політик Євген Курбет, який пробував, але не зміг стати нардепом у 2019-му в сусідньому 195-му окрузі, хоча й мав досить потужні стартові позиції. Курбет протягом п'яти років очолював Черкаський військкомат і активно "світився" у ЗМІ на тлі військових дій на Донбасі. І хоч у Верховну Раду він не потрапив, йому вдалося минулої осені отримати місце у списку партії "За майбутнє" на місцевих виборах та пройти до Черкаської облради.

Свою виборчу кампанію Курбет веде мало не з січня, коли з Ради пішов Скічко. За свідченням місцевих журналістів, він досить активно "засівав" округ традиційними подарунками для електорату на кшталт медичних товарів, насіння та продуктових наборів. Проте його вояжі у столицю в пошуках підтримки з боку Банкової та керівництва "Слуги народу" завершилися невдачею. І тепер Курбет перебуває на певному роздоріжжі: або рушити за мандатом з сумнівною підтримкою "За майбутнє", або зберегти капітал і відмовитись на даному етапі від балотування.

Отже, замість Курбета зірка "зеленої" удачі посміхнулася іншому місцевому діячу – меру Золотоноші Віталію Войцехівському. Він вже третій термін перебуває у кріслі міського голови та, схоже, виріс з мерського костюма. Войцехівський у своїй політичній діяльності віддає перевагу співпраці з провладними політичними силами. У 2010-му він хоч і балотувався від маловідомої партії "Союз. Чорнобиль. Україна", проте був підтриманий всесильною на той момент Партією регіонів Януковича. У 2015-му, після Майдану, Войцехівський перейшов до лав БПП і вдруге здобув посаду мера саме за підтримки цієї політичної сили. Зрештою, після програшу Порошенка міський голова Золотоноші вчергове змінив політичний окрас та на минулорічних місцевих виборах йшов в мери вже під прапором "слуг народу".

Втім, політичне флюгерство Войцехівського не скасовує того факту, що Золотоноша відносно успішно розвивається. І на фоні аналогічних міст виглядає досить приємно. Тож, ймовірно, саме це стало одним з ключових доводів для керівництва партії обрати Войцехівського в якості свого флагмана на проміжних виборах.

Голуб, Косюк і "Черкащани"

Проте підтримка з боку влади й доволі успішний виборчий досвід Войцехівського зовсім не гарантують йому перемоги та навіть не переводять його у однозначні фаворити. Час, коли підтримка "ЗеКоманди" зашкалювала, а належність до партії давала мінімум +30% до результату, давно минув. В той же час Черкащина є вельми складним і неоднозначним регіоном для президентської партії, де адептам Володимира Зеленського так і не вдалося здобути всю повноту влади і народної любові. Тут слід мати на увазі, що вплив в області значною мірою зосереджений у руках місцевих еліт, які є антагоністами "зеленої" влади. І показовим можна вважати ситуацію в облраді, де фракція "СН" перебуває на підспівках у інших гравців.

Президентській вертикалі, на вістрі якої перебуває очільник ОДА Олександр Скічко, доводиться рахуватись з центром впливу, який уособлює група аграрних та промислових баронів, щупальці яких розкинуті по всій області. І яка має практично абсолютний вплив на Черкаську облраду, контролюючи потужну фракцію об’єднання "Черкащани" та багатьох обранців у інших фракціях. Ця група бізнесменів, в числі яких і аграрний олігарх всеукраїнського рівня, власник МХП Юрій Косюк, має сталий внутрішній консенсус, який ґрунтується більше на бізнесових, аніж на політичних інтересах.

Кого підтримуватимуть "Черкащани" та їх сателіти, поки однозначно сказати не можна. Хоча певний час в місцевих колах обговорювалася співпраця між Косюком та згадуваним вище Євгеном Курбетом, що може бути певним маркером майбутньої ставки аграріїв. Разом з тим, одним з головних фаворитів перегонів вважають нардепа минулого скликання від Блоку Петра Порошенка Владислава Голуба. Він в 2019-му році програв на 197-му окрузі Скічку, зайнявши другу позицію у турнірній таблиці. А враховуючи загальне падіння рейтингів "слуг", баланс електоральних симпатій цілком може зміститись на користь цього молодого політика.

Його, швидше за все, підтримає місцева "Євросолідарність", адже у парламенті він був членом фракції БПП, саме Голуба партія Порошенка висувала від себе на попередніх виборчих етапах. Ускладнити ситуацію може висунення цього разу від "ЄС" відомого в'язня Кремля Романа Сущенка, який нині перебуває на позиції першого заступника голови Черкаської облради. Адже сигнали, які надходять з офісу Порошенка, свідчать, що у колишнього президента намагаються схилити Сущенка спробувати поміняти затишне віцеспікерське крісло у облраді на мандат нардепа. У "Європейській солідарності" вважають, що такий "багнет" додасть балів парламентському загону "ЄС" в цілому.

Іллєнко, Томенко та інші

Окрім Голуба, Курбета та Войцехівського, яких місцеві експерти вважають головними фаворитами, за 197-й округ також поборються й кілька менш потужних фігур. В якості претендента вже заявився один з лідерів "Свободи" Андрій Іллєнко, а також його колега по правому політичному флангу Ігор Зайчук із "Нацкорпусу". Розбавити націоналістичний загін може й рок-музикант Сергій Василюк, який раніше вже висувався від "Свободи", а нині є представником партії "Народовладдя" ще одного колишнього "свободівця" Юрія Левченка.

З несподіваних фігур, які також можуть проявити свої амбіції, звучить прізвище "Бондаренко". Але йдеться не про мера Черкас Анатолія Бондаренка, який уславився своїм конфліктом з Зеленським на початках його президентської каденції, а про його дружину Валерію Бондаренко.

Лунає й прізвище політика загальноукраїнського масштабу Миколи Томенка - лідера партії "Рідна країна". Цей політичний пенсіонер, якого пам’ятають ще з часів президентства Віктора Ющенка, активно з’являється на окрузі та робить певні заяви в інтернеті. Відтак з них можна зрозуміти, що Томенко хоче спробувати реінкарнуватись у великій політиці завдяки участі у довиборах на своїй малій батьківщині.

Чи повториться на Черкащині "синдром Вірастюка"

Загалом політичні експерти та спостерігачі очікують, що ці проміжні вибори можуть стати не менш скандальними, аніж весняні довибори на Прикарпатті. Нині, ще до старту агітаційної кампанії, округ вже увішаний бродами майбутніх кандидатів, ведеться активна робота зі ЗМІ та у "полі". Причому знаходиться місце і "чорнусі", яка була яскравою рисою протистояння між "слугою народу" Василем Вірастюком та кандидатом від "За майбутнє" Олександром Шевченком на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

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Загалом ціна депутатського мандату в нинішніх політичних умовах є доволі високою – особливо для провладної фракції, де дедалі більше посилюються відцентрові процеси. Очікується, що Банкова докладе максимум зусиль, аби просунути свого на Черкащині. Бо дуже треба демонструвати, що президентська "СН" ще залишається на політичному плаву.