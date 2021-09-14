ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Черкасской области

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах на 197-м округе, что на Черкасщине

Об этом сообщили в пресс-центре ЦИК, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Сегодня, 14-го сентября, состоялось заседание центральной избирательной комиссии, на котором зарегистрировали двух кандидатов в народные депутаты.

Комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 года от политической партии "Молодой Харьков" Елену Козачук и Вячеслава Резника от партии "Команда Андрея Балоги", — сообщили в пресс-центре ЦИК.

Как сообщалось, "Слуга народа" официально выдвинула мэра Золотоноши на довыборах в Раду на Черкасщине.

Напомним, в двух областях Украины стартовал избирательный процесс: в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

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