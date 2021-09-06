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06 вересня 2021, 20:05 25

"Слуга народу" офіційно висунула мера Золотоноші на довиборах у Раду на Черкащині

06 вересня 2021, 20:05 25
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Фото з відкритих джерел
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Партія "Слуга народу" на сьогоднішньому позачерговому засіданні політради висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 (Черкаська область) мера Золотоноші Віталія Войцеховського

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата Олександра Качури

"Партія" Слуга народу" на сьогоднішньому позачерговому засіданні висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 мера Золотоноші Віталія Войцеховського", - написав парламентарій.

Він додав, що кандидат від партії на проміжних виборах в окрузі №184 (Херсонська область) буде висунутий пізніше

Нагадаємо, що проміжні вибори народних депутатів в округах №184(Херсонщина) і 197 (Черкащина) заплановані на 31 Жовтня. Вони проводяться у зв'язку з достроковим припиненням повноважень нардепів Ігоря Колихаєва (обраний мером Херсона-ред.) та Олександра Скічка (голова Черкаська ОДА).

RegioNews розбирався в тому, хто боротиметься за депутатське крісло на Херсонщині та у кампанії на Черкащині.

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