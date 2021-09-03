Ексдепутат від "Свободи" побореться за депутатський мандат у Черкасах

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Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Іллєнка кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби комісії

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації сімох кандидатів у народні депутати України. А саме: Едуарда Коваленка від політичної партії "Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян", Євгенії Кувшиннікової від політичної партії "Козацька Українська Партія", Ірини Мельник від політичної партії "Акцент", Олексія Міхальова від політичної партії "Соціально-політичний союз "Інтелектуальна ініціатива", Михайла Мукерії від партії "Союз", Анни Нечепорук від політичної партії "Велика Україна" (ОВО № 184) та Наталії Єгорової від політичної партії "Козацька Українська Партія" (ОВО № 197).

Основна підстава відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Нагадаємо, що проміжні вибори народного депутата на окрузі №197(Черкаська область) заплановані на 31 жовтня. Вони проводяться через те, що обраний депутат від "Слуги народу" Олександр Скічно достроково склав мандат через призначення на посаду очільника Черкаської ОДА.