Комітет ВР може наступної середи зробити крок до дострокових виборів мера Кривого Рогу

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Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування може вже наступної середи - 22 вересня розглянути проект постанови про призначення дострокових виборів мера Кривого Рогу

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Качури.

"У Раду зайшли документи щодо призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу. У парламенту тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення. Орієнтовно розгляд цього питання на засіданні Комітету держвлади та місцевого самоврядування відбудеться наступної середи", - написав депутат.

Нагадаємо, що в. о. мера Кривого Рогу Юрій Вілкул попросив Раду призначити дострокові вибори мера міста на весну 2022 року.

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у його будинку у селі Вільне. Поліція в процесі розслідування відкинула версію про вбивство політика і, наразі, основними версіями загибелі Павлова є самогубство та доведення до самогубства.