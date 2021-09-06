13:40  06 вересня
Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину, - Ляшко
10:49  06 вересня
У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
16:58  06 вересня
На Донбасі окупанти скинули з безпілотника дві міни на житловий сектор
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2021, 19:06 6

У Чернівцях після скарги депутата райради в поліцію зняли білборд Мураєва

06 вересня 2021, 19:06 6
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях зняли білборд із рекламою проросійського політика Євгенія Мураєва та його телеканалу "НАШ" після того, як на рекламну конструкцію поскаржився депутат Чернівецької райради

Про це депутат від фракції "Європейська Солідарність" Артем Жук політик повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Жук переконаний, що Мураєв, який вважає Революцію Гідності - переворотом, а агресію Росії проти України - внутрішнім громадянським конфліктом, не має права розміщувати своє фото на одній з центральних вулиць Чернівців, і з цього приводу звернувся до поліції.

У пресслужбі патрульної поліції Укрінформу розповіли, що про цей факт повідомили власника рекламної конструкції, представники якого демонтували вказаний банер.

У телефонному коментарі власник рекламної конструкції Роман Бучковський повідомив, що не знав, хто такий Євгеній Мураєв. А після того, як на місце встановлення білборду викликали поліцію, рекламу одразу ж демонтували.

Цей білборд справді належить нам. Замовником цієї реклами виступила київська фірма "Мегаполіс", яка діяла за посередництва рекламного агентства. Є договір на розміщення, але вони його ще не встигли підписати. Нам надали усі відповідні дані по цій рекламі - ліцензію, дозвіл тощо. Я ж у політиці далекий, тому ми і розмістили цю рекламу, - сказав Бучковський.

Він повідомив, що це єдине місце у Чернівцях, де у його фірми замовляли розміщення такої реклами. Але після розголосу замовнику цієї реклами відмовлять у її подальшому розміщенні.

Хвилин через 15 після того, як цю рекламу поклеїли, викликали поліцію, хтось поскаржився. І ми одразу ж зняли цей борд. На тих рекламних конструкціях, які мені належать, я однозначно більше не буду розміщувати цю рекламу. Ми відмовимо замовнику, який поки що послуги з розміщення цієї реклами не проплатив, - додав власник конструкції.

Довідково.

Власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв є лідером політпартії "Наші" з проросійськими поглядами.

Свого часу Мураєв був власником телеканалу "NewsOne" і членом партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією "Опозиційна платформа – За життя".

У жовтні 2018 року "NewsOne" купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії "За життя".

У листопаді 2018 року він створив телеканал "Наш".

Як повідомлялося, минулого року вважалося, що Мураєва можуть висунути на місцеві вибори замість Кернеса.

Але Мураєв заявив, що не збирається в мери Харкова, він хоче реформувати країну.

Тим часом 2 вересня Нацрада звернулася до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ", який належить Мураєву.

Євгеній Мураєв білборди Чернівці реклама поліція

У Запоріжжі викрили шахрайський кол-центр із місячним оборотом у три мільйони
06 вересня 2021, 12:49
У Львові п'яний водій протаранив автомобіль патрульних
06 вересня 2021, 11:56
У Києві через ДТП живцем згорів водій
04 вересня 2021, 14:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вихід із політичної кризи в Запоріжжі: чому мер Буряк "дав задню"
Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram