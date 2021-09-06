У Чернівцях після скарги депутата райради в поліцію зняли білборд Мураєва

У Чернівцях зняли білборд із рекламою проросійського політика Євгенія Мураєва та його телеканалу "НАШ" після того, як на рекламну конструкцію поскаржився депутат Чернівецької райради

Про це депутат від фракції "Європейська Солідарність" Артем Жук політик повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Жук переконаний, що Мураєв, який вважає Революцію Гідності - переворотом, а агресію Росії проти України - внутрішнім громадянським конфліктом, не має права розміщувати своє фото на одній з центральних вулиць Чернівців, і з цього приводу звернувся до поліції.

У пресслужбі патрульної поліції Укрінформу розповіли, що про цей факт повідомили власника рекламної конструкції, представники якого демонтували вказаний банер.

У телефонному коментарі власник рекламної конструкції Роман Бучковський повідомив, що не знав, хто такий Євгеній Мураєв. А після того, як на місце встановлення білборду викликали поліцію, рекламу одразу ж демонтували.

Цей білборд справді належить нам. Замовником цієї реклами виступила київська фірма "Мегаполіс", яка діяла за посередництва рекламного агентства. Є договір на розміщення, але вони його ще не встигли підписати. Нам надали усі відповідні дані по цій рекламі - ліцензію, дозвіл тощо. Я ж у політиці далекий, тому ми і розмістили цю рекламу, - сказав Бучковський.

Він повідомив, що це єдине місце у Чернівцях, де у його фірми замовляли розміщення такої реклами. Але після розголосу замовнику цієї реклами відмовлять у її подальшому розміщенні.

Хвилин через 15 після того, як цю рекламу поклеїли, викликали поліцію, хтось поскаржився. І ми одразу ж зняли цей борд. На тих рекламних конструкціях, які мені належать, я однозначно більше не буду розміщувати цю рекламу. Ми відмовимо замовнику, який поки що послуги з розміщення цієї реклами не проплатив, - додав власник конструкції.

Довідково.

Власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв є лідером політпартії "Наші" з проросійськими поглядами.

Свого часу Мураєв був власником телеканалу "NewsOne" і членом партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією "Опозиційна платформа – За життя".

У жовтні 2018 року "NewsOne" купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії "За життя".

У листопаді 2018 року він створив телеканал "Наш".

Як повідомлялося, минулого року вважалося, що Мураєва можуть висунути на місцеві вибори замість Кернеса.

Але Мураєв заявив, що не збирається в мери Харкова, він хоче реформувати країну.

Тим часом 2 вересня Нацрада звернулася до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ", який належить Мураєву.