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04 вересня 2021, 14:00 1683

У Києві через ДТП живцем згорів водій

04 вересня 2021, 14:00 1683
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У суботу вночі, 4 вересня у Києві на Гостомельському шосе автомобіль Fiat виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в Honda та загорівся

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал Dtp.kiev.ua

Зазначається, що в результаті ДТП водій Fiat загинув. Fiat загорівся відразу після зіткнення. Автомобіліста не вдалося витягнути із салону, він згорів разом із машиною

На місце прибули правоохоронці, рятувальники та медики. Співробітники ДСНС намагалися загасити Fiat, проте він також згорів ущент.

Автомобіль Honda внаслідок удару відкинуло на узбіччя. Водія і двох пасажирів цього транспортного засобу з множинними травмами госпіталізували до лікарні.

На ділянці аварії працювала слідчо-оперативна група. Всі обставини і причини ДТП на цей момент з'ясовуються.

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