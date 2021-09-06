У Запоріжжі викрили шахрайський кол-центр із місячним оборотом у три мільйони

Фото: Нацполіція

У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру з місячним обігом у три мільйони гривень. Робітники центру незаконним шляхом отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, у кол-центрі працювали 15 осіб. Вони представлялися співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ. Сфера їх "діяльності" розповсюджувалася як на територію України, так і на сусідні країни.

Отримані шахрайським шляхом кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту, які надалі конвертували в готівку на території України", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про затримання 32-річного організатора та його спільників і повідомлення їм про підозру у шахрайстві.

Нагадаємо, за шахрайство чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали шахрая, який "продавав" посаду в ДБР за 50 тис. доларів. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.