Мураєв не збирається в мери Харкова, він хоче реформувати країну

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Народний депутат ВР восьмого скликання Євген Мураєв заявляє, що не має мерських амбіцій і його пріоритет - реформування всієї країни

Про це він заявив у коментарі виданню РБК-Україна.

Видання пише, що Євген Мураєв стверджує, що у нього немає амбіцій балотуватися в мери Харкова і вони навряд чи з'являться.

"У мене зовсім інші пріоритети в житті. Мені хочеться міняти країну, місто різких змін не потребує", - сказав Мураєв в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, що лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв був депутатом Верховної Ради України VII і VIII скликань. Двічі обирався на мажоритарному окрузі в Харківській області. На дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список "Опозиційного блоку". Мураєв є власником телеканалу "Наш".

У Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори міського голови. Вони були призначені Верховною Радою в березні, після того як в грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами, проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "електоральні переваги жителів Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і в другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.