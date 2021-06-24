08:52  24 червня
В Україні за добу виявили майже тисячу нових хворих COVID-19
13:44  24 червня
Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
08:11  24 червня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксувано 22 порушення поблизу 15 населених пунктів
UA | RU
UA | RU
24 червня 2021, 10:22 230

Мураєв не збирається в мери Харкова, він хоче реформувати країну

24 червня 2021, 10:22 230
Читайте также на русском языке
Фото iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат ВР восьмого скликання Євген Мураєв заявляє, що не має мерських амбіцій і його пріоритет - реформування всієї країни

Про це він заявив у коментарі виданню РБК-Україна.

Видання пише, що Євген Мураєв стверджує, що у нього немає амбіцій балотуватися в мери Харкова і вони навряд чи з'являться.

"У мене зовсім інші пріоритети в житті. Мені хочеться міняти країну, місто різких змін не потребує", - сказав Мураєв в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, що лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв був депутатом Верховної Ради України VII і VIII скликань. Двічі обирався на мажоритарному окрузі в Харківській області. На дострокових парламентських виборах 2019 року очолював партійний список "Опозиційного блоку". Мураєв є власником телеканалу "Наш".

У Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори міського голови. Вони були призначені Верховною Радою в березні, після того як в грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами, проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "електоральні переваги жителів Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і в другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.

Харків Михайло Добкін Євгеній Мураєв выборы Харьков

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua