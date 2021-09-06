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06 вересня 2021, 11:56 100

У Львові п'яний водій протаранив автомобіль патрульних

06 вересня 2021, 11:56 100
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Фото: Facebook
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У Львові нетверезий водій втікаючи від патрульних протаранив службовий автомобіль. Внаслідок автопригоди постраждали двоє поліцейських

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Львівщини.

Так, патрульні помітили на вулиці Куліша автомобіль Volkswagen Fox, водій якого порушив правила дорожнього руху. Порушнику дали вказівку зупинитися, але він їх проігнорував і продовжив рух.

На вулиці Городоцькій водій проїхав на забороняючий сигнал світлофору. Поліцейські почали переслідування.На підмогу долучилися інші екіпажі.

На вулиці Липинського один з них зупинився з проблисковими маячками червоного та синього кольорів аби мати змогу зупинити втікача. Натомість порушник, замість того аби зупинитися - протаранив службовий автомобіль.

Внаслідок автопригоди постраждали двоє поліцейських та пасажирка автомобіля Volkswagen. У 29-річного керманича згаданого автомобіля виявили ознаки алкосп'яніння. Результат перевірки - 1,65 проміле", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на острові Хортиця п'яний водій збив подружжя з 5-річною донькою.

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