В Черновцах после жалобы депутата райсовета в полицию сняли билборд Мураева

В Черновцах сняли билборд с рекламой пророссийского политика Евгения Мураева и его телеканала "НАШ" после того, как на рекламную конструкцию пожаловался депутат Черновицкого райсовета

Об этом депутат от фракции "Европейская Солидарность" Артем Жук политик сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Жук убежден, что Мураев, который считает Революцию Достоинства - переворотом, а агрессию России против Украины - внутренним гражданским конфликтом, не имеет права размещать свое фото на одной из центральных улиц Черновцов, и по этому поводу обратился в полицию.

В прессслужбе патрульной полиции Укринформу рассказали, что об этом факте сообщили владельцу рекламной конструкции, представители которого демонтировали указанный баннер.

В телефонном комментарии владелец рекламной конструкции Роман Бучковский сообщил, что не знал, кто такой Евгений Мураев. А после того, как на место установки билборда вызвали полицию, рекламу сразу же демонтировали.

Этот билборд действительно принадлежит нам. Заказчиком этой рекламы выступила киевская фирма "Мегаполис", которая действовала при посредничестве рекламного агентства. Есть договор на размещение, но они его еще не успели подписать. Нам предоставили все соответствующие данные по этой рекламе - лицензию, разрешение и тому подобное. Я же в политике далек, поэтому мы и разместили эту рекламу, - сказал Бучковский.

Он сообщил, что это единственное место в Черновцах, где у его фирмы заказывали размещение такой рекламы. Но после огласки заказчику этой рекламы откажут в ее дальнейшем размещении.

Минут через 15 после того, как эту рекламу поклеили, вызвали полицию, кто-то пожаловался. И мы сразу же сняли этот борд. На тех рекламных конструкциях, которые мне принадлежат, я однозначно больше не буду размещать эту рекламу. Мы откажем заказчику, который пока что услуги по размещению этой рекламы не проплатил, - добавил владелец конструкции.

Справочно.

Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев является лидером политпартии "Наши" с пророссийскими взглядами.

В свое время Мураев был владельцем телеканала "NewsOne" и членом партии "За життя" Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией "оппозиционная платформа – За життя".

В октябре 2018 года "NewsOne" купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии "За життя".

В ноябре 2018 года он создал телеканал "Наш".

Как сообщалось, в прошлом году считалось, что Мураева могут выдвинуть на местные выборы вместо Кернеса.

Только Мураев заявил, что не собирается в мэры Харькова, он хочет реформировать страну.

Между тем 2 сентября Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ", который принадлежит Мураеву.