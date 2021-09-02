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02 вересня 2021, 18:10 736

Нацрада звернулася до суду про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ"

02 вересня 2021, 18:10 736
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Фото з відкритих джерел
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Національна рада з телебачення і радіомовлення на засіданні 2 вересня застосувала відразу 5 санкцій за поширення мови ворожнечі — дві щодо телеканалу “НАШ” і три до “Максі-ТВ”

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає RegioNews.

Штраф, а також позов до суду про анулювання ліцензії за неусунення порушень норм законів, що передбачають неможливість трансляції програм і передач, які провокують у суспільстві розбрат і ненависть, отримав від Нацради телеканал "НАШ" (ТОВ "НАШ 365", м. Київ). До "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага", м. Київ) за ретрансляцію передач телекомпанії "НАШ" застосовано санкцію "оголошення попередження" та накладено два штрафи за ті ж передачі з Оленою Лукаш і Андрієм Пальчевським, що виходили в ті самі дні на телеканалі "НАШ”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Нацрада розглянула перевірку телеканалу "НАШ”, яка проводилася на підставі моніторингу за 27 і 28 квітня 2021 року і стосувалася ток-шоу "Важливе". Його вели Максим Назаров і Ангеліна Пичик, гостею студії була міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш.

На передачі Лукаш стверджувала, що нинішня влада України і її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей. Всю відповідальність за ведення бойових дій на Сході України Лукаш покладає на політичне керівництво України, а не на країну-агресора. Вона безапеляційно стверджує про небажання влади припинити цю війну, ставить під сумнів територіальну цілісність країни і навіть вдається до агресивних заяв, як-от: "України немає. Україна не суб'єктна".

Крім того, ексміністр нав’язує глядачам думку, яка поширюється російською пропагандою, що в Україні "процвітає фашизм". Також у лексиці Лукаш є провокаційні, образливі й дискримінаційні визначення стосовно людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як зауважують у Нацраді, очевидною є мета таких тверджень – скомпрометувати політичне керівництво України, запевнити громадян в його підступних намірах, посіяти страх і ненависть. Трансляція подібних публічних висловлювань в ефірі телеканалу є нічим іншим, як розпалюванням національної ворожнечі, приниженням окремих груп населення, спонуканням до невдоволення та ксенофобії.

Водночас наголошується, що з боку працівників телеканалу не було спроб збалансувати однобічність та упередженість висловленої позиції та наведених аргументів. Повтор передачі відбувся без змін чи редакційної модерації і підтверджує, що ліцензіат свідомо надав платформу для поширення поглядів, які провокують ненависть і нетерпимість.

Тож Національна рада визнала порушення телеканалом "НАШ" норм законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію" і наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Телеканал упродовж місяця має сплатити штраф 119 544,75 грн, що становить 25% відсотків суми ліцензійного збору компанії. Такі штрафні санкції передбачені чинним законодавством за найбільші порушення.

Іншим рішенням регулятор застосував до мовника санкцію "звернення до суду про анулювання ліцензії" за системне порушення законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі та неусунення порушень після застосування двох попередніх штрафних санкцій. Рішення стосувалося ефіру телеканалу за 7 і 8 травня 2021 року, де в програмі "П’ятниця. Вечір" брав участь Андрій Пальчевський, висловлювання якого провокують ненависть і дискримінацію за етнічним походженням та місцем проживання громадян України.

Нацрада також ухвалила два рішення щодо іншої юридичної особи – ТОВ "Наша Прага" (логотип "Максі-ТВ"), м. Київ, що стосувалися тих самих передач. На "Максі-ТВ" накладено штрафи (в сумі за обома рішеннями 239 089,50 грн, їх треба сплатити до держбюджету у місячний термін, також його зобов’язано привести своє мовлення до вимог законодавства).

Також "Максі-ТВ" отримав від регулятора попередження через ретрансляцію програм телеканалу "НАШ".

Як повідомлялося 19 серпня, Нацрада з телерадіомовлення вирішила ініціювати позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ".

Також у "Слузі народу" схвалюють намір Нацради судитися за позбавлення телеканалу "НАШ" ліцензії.

Нацрада телеканал ліцензія позов суд

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