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31 серпня 2021, 16:39 4

Заступника Кулеби Єніна перевели з МЗС у МВС: на якій посаді працюватиме

31 серпня 2021, 16:39 4
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Фото з відкритих джерел
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Євгеній Єнін, який раніше працював на посаді заступника міністра закордонних справ, перейде на роботу у Міністерство внутрішніх справ

Про це передає RegioNews з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів України.

"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", – йдеться у тексті документа.

Єнін обіймав посади секретарів низки країн територіального департаменту МЗС України. У 2016 році його призначили заступником генерального прокурора – на цій посаді він протримався до 2019 року. З 15 квітня 2020 по 30 серпня 2021 року – працював заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, днями колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка призначили радником нового глави МВС Дениса Монастирського.

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