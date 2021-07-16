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Верховна Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За відповідний проєкт постанови проголосував 271 народний депутат

Як пише Regionews, відповідний проєкт постанови підтримав 271 народний депутатів

До призначення новий міністр очолював правоохоронний комітет парламенту.

Після голосування Рада 340 голосами позбавила Монастирського депутатських повноважень, а сам міністр склав присягу члена уряду.

Нагадаємо, що 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Арсен Аваков очолював МВС протягом понад 7 років – найбільше з міністрів за всю сучасну історію України.

Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 13 липня.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь! – зазначається у заяві