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01 вересня 2021, 15:15 12

Під загрозою відставки перебувають три міністри - ЗМІ

01 вересня 2021, 15:15 12
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Фото з відкритих джерел
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У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у монобільшості, передає RegioNews.

За словами джерел УП, це питання будуть активно вирішувати після повернення президента та його команди зі США.

Уруський, Лазебна і Таран – підуть. Їм вже шукають заміну, але тут проблеми. Тому що лавка запасних мала, а люди, яких ми запрошуємо ззовні, неохоче рвуться в Кабмін, – зазначив один зі співрозмовників.

Водночас джерела запевняють, що міністра юстиції та міністра культури наразі міняти не будуть.

Наприклад, Малюську не дуже любить Єрмак, але до нього приязно ставиться президент. По Ткаченку – він там собі щось воює, наобіцяв багато президенту – нехай виконує, – зазначив один із депутатів фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, учора Разумков розповів, коли можуть відбутися відставки міністрів - вони можливі вже у найближчий пленарний тиждень.

Також Разумков не підтверджує планів на звільнення міністра культури Ткаченка у вересні.

міністр звільнення відставка Слуга народа Монобільшість кадри

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