Министр внутренних дел инициировал управленческий и финансовый аудит в ведомстве

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о начале проведения управленческого и финансового аудита в ведомстве для понимания работы системы

Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что пауза в его публичности после назначения министром была сознательной.

Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений, - пояснил Монастырский.

В этом контексте он отметил, что "любое управленческое дело необходимо начинать с аудита".

Чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек, - сказал Монастырский.

По словам министра, он уже готов представить общественности крупные системные проекты.

Как сообщалось, 16 июля Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Почти сразу было заявлено, что глава МВД Монастырскиий на месяц исчезнет с информационного поля.