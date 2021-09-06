Министр внутренних дел инициировал управленческий и финансовый аудит в ведомстве
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о начале проведения управленческого и финансового аудита в ведомстве для понимания работы системы
Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он пояснил, что пауза в его публичности после назначения министром была сознательной.
Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений, - пояснил Монастырский.
В этом контексте он отметил, что "любое управленческое дело необходимо начинать с аудита".
Чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек, - сказал Монастырский.
По словам министра, он уже готов представить общественности крупные системные проекты.
Как сообщалось, 16 июля Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.