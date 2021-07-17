Глава МВС Монастирськиий на місяць зникне з інформаціоного поля – Арахамія

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Про це в ефірі телеканалу "Україна24" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

Він сьогодні мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з пресконференцією, де він розкаже, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", - сказав Арахамія.

Він додав, що одним із головних завдань, які стоять перед Монастирським, є розділення Міністерства внутрішніх справ.

У нас як у правлячої коаліції, є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій – Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією, і прикордонна служба також. Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром – це зробити розділення цих частин", – стверджує глава правлячої фракції.

Арахамія зазначив, що Прикордонну службу точно заберуть з МВС, питання міграційної служби залишається відкритим.

Нагадаємо, 16 липня Рада достроково припинила повноваження нардепа Дениса Монастирського, якого перед цим було призначено міністром внутрішніх справ.