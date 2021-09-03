Запорізька міськрада збирається на сесію: повертатимуть звільненого секретаря
Депутати Запорізької міської ради зберуться на сесію, вирішуватимуть питання відсутності секретаря ради
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Форпост.
Сьогодні, 3 вересня, депутати Запорізької міської ради збираються на сесію.
Основне питання, яке винесли на порядок денний — відсутність секретаря міськради, яка унеможливлює роботу ради, адже секретар візує прийняття рішень депутатами. Без нього прийняття рішень в законному руслі неможливе.
Депутати міськради наполягають на поверненні на посаду секретаря Анатолія Куртєва. Чи будуть пана Куртєва переобирати, або вимагатимуть його повернення на посаду як незаконно звільненого — наразі невідомо.
Як повідомлялося, 10 серпня Запорізька міськрада після семи невдалих спроб зібралася на позачергову сесію.
Раніше у Запоріжжі не відбувалася сесія міськради через звільнення секретаря, робота ради була заблокована.
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