Запорізька міськрада збирається на сесію: повертатимуть звільненого секретаря

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Форпост.

Сьогодні, 3 вересня, депутати Запорізької міської ради збираються на сесію.

Основне питання, яке винесли на порядок денний — відсутність секретаря міськради, яка унеможливлює роботу ради, адже секретар візує прийняття рішень депутатами. Без нього прийняття рішень в законному руслі неможливе.

Депутати міськради наполягають на поверненні на посаду секретаря Анатолія Куртєва. Чи будуть пана Куртєва переобирати, або вимагатимуть його повернення на посаду як незаконно звільненого — наразі невідомо.

Як повідомлялося, 10 серпня Запорізька міськрада після семи невдалих спроб зібралася на позачергову сесію.

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