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03 вересня 2021, 11:03 134

Запорізька міськрада збирається на сесію: повертатимуть звільненого секретаря

03 вересня 2021, 11:03 134
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Фото з відкритих джерел
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Депутати Запорізької міської ради зберуться на сесію, вирішуватимуть питання відсутності секретаря ради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Форпост.

Сьогодні, 3 вересня, депутати Запорізької міської ради збираються на сесію.

Основне питання, яке винесли на порядок денний — відсутність секретаря міськради, яка унеможливлює роботу ради, адже секретар візує прийняття рішень депутатами. Без нього прийняття рішень в законному руслі неможливе.

Депутати міськради наполягають на поверненні на посаду секретаря Анатолія Куртєва. Чи будуть пана Куртєва переобирати, або вимагатимуть його повернення на посаду як незаконно звільненого — наразі невідомо.

Як повідомлялося, 10 серпня Запорізька міськрада після семи невдалих спроб зібралася на позачергову сесію.

Раніше у Запоріжжі не відбувалася сесія міськради через звільнення секретаря, робота ради була заблокована.

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Запоріжжя горсовет сесія секретар депутати

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