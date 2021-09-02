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02 вересня 2021, 15:45 8

У Чернівцях на сесії міськради відвідувачка мало не побила мера

02 вересня 2021, 15:45 8
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Фото molbuk.ua
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У Чернівцях невідома жінка влаштувала скандал у сесійній залі міськради, вигукуючи ненормативну лексику в бік міського голови та депутатів міської ради

Про це повідомляє molbuk.ua, передає RegioNews.

Інцидент стався сьогодні під час проведення сесії ради.

Під час розгляду одного з питань порядку денного невідома жінка зненацька вибігла до президії та нерозбірливо щось вигукувала. Вона поводилась неадекватно та кричала на міського голову Романа Клічука, махаючи перед ним якимись папірцями.

Через вигуки жінки Клічук на стільці від’їхав від президії, а секретарка міськради Марина Кирилюк взяла телефон та кудись подзвонила.

Депутати міськради намагались дізнатися, з якого приводу жінка прийшла до сесійної зали, однак вона конкретної відповіді не дала.

Згодом до сесійної зали зайшов співробітник поліції, який вивів її з приміщення. Клічук попросив вибачення у присутніх за цей інцидент.

Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче, – сказав міський голова, додавши, що у неї є психічні розлади.

Після цього мер Чернівців оголосив перерву в роботі сесії на 10 хвилин.

Як повідомлялося, у Полтавській міськраді СБУ проводить обшуки.

Раніше Кличко запросив на сесію Київради міністра культури і очільника столичної поліції.

Також відомо, що

Мер Запоріжжя знову переніс сесію міськради. Депутати не можуть зібратися на сесію з червня 2021 року.

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