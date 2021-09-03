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03 сентября 2021, 11:03 132

Запорожский горсовет собирается на сессию: будут возвращать уволенного секретаря

03 сентября 2021, 11:03 132
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Фото из открытых источников
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Депутаты Запорожского городского совета соберутся на сессию, будут решать вопрос отсутствия секретаря совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Форпост.

Сегодня, 3 сентября, депутаты Запорожского городского совета собираются на сессию.

Основной вопрос, который вынесли на повестку дня — отсутствие секретаря горсовета, которое делает невозможным работу рады, ведь секретарь визирует принятие решений депутатами. Без него принятие решений в законном русле невозможно.

Депутаты горсовета настаивают на возвращении на должность секретаря Анатолия Куртева. Будут ли господина Куртева переизбирать, или потребуют его возвращения на должность как незаконно уволенного — пока неизвестно.

Как сообщалось, 10 августа Запорожский горсовет после семи неудачных попыток собрался на внеочередную сессию.

Раньше в Запорожье не проходила сессия горсовета из-за увольнения секретаря, работа Рады была заблокирована.

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Запорожье горсовет сессия секретарь депутаты

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