Запорожский горсовет собирается на сессию: будут возвращать уволенного секретаря
Депутаты Запорожского городского совета соберутся на сессию, будут решать вопрос отсутствия секретаря совета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Форпост.
Сегодня, 3 сентября, депутаты Запорожского городского совета собираются на сессию.
Основной вопрос, который вынесли на повестку дня — отсутствие секретаря горсовета, которое делает невозможным работу рады, ведь секретарь визирует принятие решений депутатами. Без него принятие решений в законном русле невозможно.
Депутаты горсовета настаивают на возвращении на должность секретаря Анатолия Куртева. Будут ли господина Куртева переизбирать, или потребуют его возвращения на должность как незаконно уволенного — пока неизвестно.
Как сообщалось, 10 августа Запорожский горсовет после семи неудачных попыток собрался на внеочередную сессию.
Раньше в Запорожье не проходила сессия горсовета из-за увольнения секретаря, работа Рады была заблокирована.
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