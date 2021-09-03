Запорожский горсовет собирается на сессию: будут возвращать уволенного секретаря

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Депутаты Запорожского городского совета соберутся на сессию, будут решать вопрос отсутствия секретаря совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Форпост.

Сегодня, 3 сентября, депутаты Запорожского городского совета собираются на сессию.

Основной вопрос, который вынесли на повестку дня — отсутствие секретаря горсовета, которое делает невозможным работу рады, ведь секретарь визирует принятие решений депутатами. Без него принятие решений в законном русле невозможно.

Депутаты горсовета настаивают на возвращении на должность секретаря Анатолия Куртева. Будут ли господина Куртева переизбирать, или потребуют его возвращения на должность как незаконно уволенного — пока неизвестно.

Как сообщалось, 10 августа Запорожский горсовет после семи неудачных попыток собрался на внеочередную сессию.

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