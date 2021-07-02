У Запоріжжі через звільнення секретаря міськради не відбулася сесія, робота ради заблокована

У Запоріжжі упродовж тижня не можуть провести засідання сесії міської ради через конфлікт довкола звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, на чергову сесію прийшли лише мер і фракція його політпартії, кворуму не було

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

2 липня мало відбутися чергове засідання ради. Втім, на нього прийшли лише мер Запоріжжя Володимир Буряк та 13 представників фракції його політичної партії "Єднання". Через відсутність кворуму засідання міської ради не відбулося. Свою відсутність представники інших політичних сил пояснюють незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію "Слуга народу", розпорядженням мера міста від 25 червня.

У фракції "Слуга народу" назвали дії мера міста протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Також Антолієм Куртєвим подано заяву до поліції щодо незаконного звільнення. За нею відкрито провадження.

29 червня Анатолій Валентинович подав позов на Буряка з вимогою поновити на роботі, і одночасно попросив суд зупинити дію розпорядження міського голови. 30 червня суд відмовив у задоволені заяви Куртєва, після чого в той же день він подав заяву про відкликання свого позов до Буряка. 1 липня суд повернув заяву Куртєва в його руки. Питання в тому, що кажуть, що без секретаря неможливо, але є закон України "Про місцеве самоврядування"…Статтею 42 визначено, що міський голова організовує в межах, визначених цим законом, роботу відповідної ради. Міський голова скликає сесії ради, формує порядок денний і головує на пленарних засіданнях. Разом з тим, закон не містить заборони роботи міської ради, яка включає проведення постійних комісій, скликання проведення пленарних засідань, ухвалення радою рішень і підписання їх за відсутності секретаря міської ради, – заявив 2 липня мер міста Володимир Буряк.

Голова фракції "Слуга народу" в Запорізькій міськраді Регіна Харченко оприлюднила заяву.

Положеннями ч. 5 ст. 50 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено, що повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Аналогічна норма закріплена і в Регламенті ЗМР (ч. 6 ст 63). Окрім того, пунктами 3 ч. 1 ст. 26 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", передбачено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради. Відтак питання про звільнення секретаря міської ради як і зміни складу виконавчого комітету може бути прийнято лише уповноваженим суб’єктом – Запорізькою міською радою, – йдеться у заяві.

Наразі дата нової сесії Запорізької міськради невідома.

Як повідомлялося, 27 червня мер Запоріжжя розпорядився звільнити секретаря міськради. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпорядження про звільнення Анатолія Куртєва з посади секретаря міської ради.

30 червня у Запоріжжі депутати влаштували бойкот меру і проігнорували сесію міськради. У Запоріжжі сьома сесія міської ради не відбулася через відсутність кворуму, в залі зареєструвалися лише 15 депутатів із 64.