Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський

У Запоріжжі - політична криза: більшість депутатів міськради вже майже два місяці не ходять на сесії, які скликає міський голова Запоріжжя, та фактично заблокували всю життєдіяльність прифронтового обласного центру

У Запоріжжі - політична криза: більшість депутатів міськради вже майже два місяці не ходять на сесії, які скликає міський голова Запоріжжя, та фактично заблокували всю життєдіяльність прифронтового обласного центру

Фото: zp.gov.ua

Ситуація зайшла в глухий кут, і обидві сторони конфлікту заговорили про дочасні вибори. Мер Володимир Буряк звернувся до Верховної Ради з проханням "розігнати" нинішній склад Запорізької міськради, а депутати з широкої коаліції обіцяють найближчим часом оголосити імпічмент місцевому бургомістру. Через що виник конфлікт, хто зі "слуг народу" й кому "продався", та чиї руки смикають за невидимі ниточки запорізьких маріонеток, розбирався RegioNews.

Як все починалось

Ми неодноразово розказували про те, як міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повторно прийшов до влади. Перші вибори він виграв ще в 2015 році, а другий термін отримав восени 2020-го, коли в першому турі місцевих виборів за нього проголосували майже 60% виборців. При цьому у пана Буряка була колосальна підтримка з боку його ситуативних політичних партнерів.

Зокрема, від впливового політика В’ячеслава Богуслаєва (власник заводу "Мотор Січ") та братів Сергія і Володимира Кальцевих, які контролюють місцевий осередок ОПЗЖ (ця політсила посіла друге місце на виборах до міської ради та отримала найбільше мандатів в Запорізькій обласній раді). Ані "моторівці", ані Кальцеви не висували своїх людей в якості кандидатів на посаду мера Запоріжжя, що дозволило не "розтягнути" голоси потенційних виборців Буряка та отримати йому беззаперечну перемогу.

Натомість запорізький градоначальник взяв на себе ряд зобов’язань. Зокрема, віддати посаду секретаря міськради панам Кальцевим, а людей з групи Богуслаєва призначити своїми заступниками та фактично передати під їх контроль кілька ключових комунальних підприємств. Проте своїх обіцянок Буряк не виконав – посади лишив за своїми людьми і розсварився з потенційними колегами по коаліції.

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Плюс до всього ще задовго до виборів мер пообіцяв "заводу" (так називають фінансово-промислову групу металургійного комбінату "Запоріжсталь", власником якої є Рінат Ахметов, а сам Буряк до мерства працював там головним інженером), що буде балотуватись від "Опозиційного блоку". Саме "Опоблок" підтримує і Ахметов, і керівництво "Запоріжсталі". Проте незадовго до виборів запорізький градоначальник купує собі політичну силу, перейменовує на свою честь і на місцеві вибори-2020 йде разом з "Партією Володимира Буряка "Єднання".

"По суті, Буряк "кинув" всіх, кого можна було "кинути": і "завод", і Кальцева, і Богуслаєва. Окрім того, він зумів розсваритись й з Офісом президента. В ОП дуже незадоволені його діями та на прикладі Запоріжжя будуть випробовувати новий спосіб боротьби з неугодними мерами, саме тому й виникла така ситуація", - розказує RegioNews один з депутатів Запорізької міськради.

А ситуація наступна: відразу після місцевих виборів Буряк, точніше його політсила, формує фактичну коаліцію зі "слугами народу", лишивши "за бортом" братів Кальцевих та ОПЗЖ. Окрім того, міський голова лишає своїх колишніх заступників, які входять в його орбіту, а на посаду секретаря міськради лобіює ще одного представника "Єднання" Геннадія Наумова. Така ситуація стала справжнім шоком для вчорашніх однодумців Буряка, і вони почали розробляти план помсти. До коаліції, яка не склалась, доєднався і "завод", котрий має свої вагомі підстави ображатися на Володимира Вікторовича.

Як "слуги" стали "тушками"

Одного чудового дня запорізькі політичні експерти в один голос заговорили про те, що в міській владі насуваються серйозні зміни та кадрові перестановки. І ось на одній з чергових сесій зміни таки відбуваються: Буряк погоджується на звільнення секретаря міськради – місце Геннадія Наумова займає депутат від "Слуги народу" Анатолій Куртєв – та зміну чи не всіх своїх заступників, віддавши посади "Новій політиці", ОПЗЖ та "Європейській солідарності".

Здавалося б, всі задоволені, справедливість відновлена. Але… Вже за місяць Володимир Буряк підписує розпорядження, яким звільняє новообраного Куртєва з посади секретаря: мовляв, не пройшов спецперевірку НАЗК, бо не вніс дані в декларацію – не "показав" тисячу гектарів землі. Мер виправдовується: це порушення закону. І божиться залишити другу посаду в місті за "слугами". Проте точка неповернення вже була пройдена, а механізм довгої та важкої боротьби за владу запущений. Опоненти апелювали до того, що свого часу мер відмовився звільнити свого заступника Анатолія Пустоварова, якого звинуватили в крадіжці майже 80 мільйонів бюджетних гривень, і сказав, що прийме рішення лише після вироку суду. По-друге, депутати називають розпорядження про звільнення Куртєва незаконним – мовляв, він просто не встиг подати оновлену декларацію. Саме з цього й починається війна.

Скориставшись моментом, брати Кальцеви беруть "в оборот" депутатів міськради і починають активні перемовини. З кимось домовляються, когось – купують. Таким чином в Запоріжжі створюється сильна антибуряковська коаліція, до складу якої входять, здавалося б, неймовірні ідеологічні супротивники: ОПЗЖ, "ЄС", "Нова політика", "Слуга народу" та … "Партія Шарія". Ці п'ять політичних сил із шести, обраних до складу Запорізької міськради, створюють більшість, яка отримує майже півсотні депутатських голосів. У Буряка лишається 16 "багнетів" (в раді – 64 народних обранця).

"Володимир Буряк був занадто впевнений у своїх силах та не розрахував їх. Наразі ж виходить, що він став заручником своєї ж впевненості та зухвалості. Його оточили з усіх боків, і як він буде виходити з ситуації, взагалі невідомо", - розказує впливовий запорізький політик. Джерело також пояснює RegioNews, яким чином так званій групі Кальцева вдалося об’єднати навколо себе політичні сили, які чисто теоретично непоєднувані взагалі.

"Всім відомо, що запорізький осередок "ЄС" фактично підконтрольний Пономарьову (Олександр Пономарьов – нардеп з фракції ОПЗЖ, обраний від Бердянська – ред.). Тож Кальцеву (Володимир Кальцев – нардеп, обраний від ОПЗЖ – ред.) було нескладно з ним домовитись. "Партія Шарія" – то зрозуміло, там випадкові люди, які за гроші ладні на все. "Слуги" ображені на Буряка за те, що з ними не рахуються. Окрім того, є "рознарядка" з Києва, від ОП, робити все, що скаже саме Кальцев. Ну і не слід забувати, що гроші роблять свою справу: за моєю інформацією, кілька депутатів від "СН" просто "продались" Кальцеву", - каже політик.

Що ж стосується богуслаєвської "Нової політики", то тут трохи складніше. "Всі ж знають, що було прийняте рішення про націоналізацію "Мотор Січі", яке наразі заморожене. Чому? Тому що є ряд певних домовленостей з ОП. Серед них і запорізьке питання. Київ вимагає від "моторівців" у всьому підтримувати саме Кальцева. А в них просто немає іншого виходу", - розказує наше джерело.

За його словами, столичним куратором того самого "запорізького питання" є заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, який, до речі, нещодавно з неофіційним візитом відвідав обласний центр. "Офіс наразі "прокачує" ситуацію по Запоріжжю, аби розуміти, чи можуть такі сценарії спрацювати в інших регіонах, де міські голови мають велику підтримку виборців та свої власні політичні проєкти. Як на них можна вплинути або ж "нейтралізувати", якщо той самий мер вийде з-під контролю", - доповнює наш співрозмовник.

Хто кому легітимний?

Але ж повернемося, власне, до політичної кризи в Запоріжжі. Після підписання розпорядження про звільнення Анатолія Куртєва Володимир Буряк терміново лягає до лікарні – йому роблять операцію на серці (пан мер має певні проблеми зі здоров’ям, раніше переніс інфаркт). Тим часом звільнений секретар терміново звертається до суду з вимогою визнати рішення міського голови незаконним. І тут починається найцікавіше. Запорізька суддя Юлія Калашник зранку відмовляє Куртєву і не приймає його заяву до розгляду, а вже після обіду того ж дня задовольняє його вимоги! Якщо вірити місцевим Телеграм-каналам, то таке безпрецедентне рішення суддя прийняла після кількох дзвінків з того самого Офісу президента. Слід зазначити, що суддя Калашник не коментує свої дії, не спілкується з пресою та не видає Куртєву повну версію свого ж рішення, аби він міг звернутись до виконавчої служби на підставі цього документу та повернутись у крісло секретаря.

А тим часом, поки мер Буряк був на лікарняному, а секретар (чи не секретар) Куртєв судився, новостворена коаліція вирішила зібратись на позачергову сесію. Проте депутатам не вдалось навіть потрапити до сесійної зали, яку заблокували хлопці спортивної статури, котрі називали себе патріотами та ветеранами АТО. Мовляв, вони виступали проти рейдерського захоплення влади з боку братів Кальцевих. Згодом в коаліції заявлять, що активістами виявились бійці "Національного корпусу", які прибули до Запоріжжя з Харкова та Кривого Рогу.

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За кілька днів пан Буряк вийшов з лікарняного і оголосив про скликання чергової сесії – це було ще на початку червня. Однак більшість депутатів, які перейшли під "крило" братів Кальцевих, на засідання не з’явились. Після цього Буряк ще сім разів кликав обранців до сесійної зали, але депутати сесії бойкотували – прийшли лише минулого тижня, аби проголосувати за виділення коштів на ремонт даху запорізької багатоповерхівки, яка постраждала внаслідок пожежі, та підтримали проєкт рішення про виділення коштів інсулінозалежним запорожцям. Після цього представники широкої коаліції демонстративно покинули приміщення міськради, а з Буряком лишились лише представники його "Єднання".

Слід зазначити, що напередодні чи не кожної недосесії в Запоріжжі збираються чисельні мітинги на підтримку мера. Головні учасники – бюджетники, медики, вчителі, комунальники. "Буряк особисто дав розпорядження, аби від кожної установи в таких заходах приймали участь не менше 10% працівників. В іншому випадку – звільнення", - розказують RegioNews міські депутати. Цю інформацію стосовно добровольчо-примусової участі у мітингах підтверджують також працівники комунальних підприємств та районних адміністрацій.

Сам Буряк після кожної сесії наголошує на саботажі з боку депутатів, звинувачує їх в "блокаді" роботи всього міського господарства та апелює до виборців. Мовляв, дивиться, кому ви віддали свої голоси, депутати не виконують свої прямі обов’язки та не голосують по принципово важливим питанням. Певно, відчуваючи власну неспроможність вплинути на ситуацію, Володимир Вікторович навіть звернувся до Верховної Ради з вимогою призначити перевибори до Запорізької міськради. Аргумент все той же: депутати саботують роботу. Проте в даному випадку мер трохи лукавить, бо згідно закону про місцеве самоврядування, "розігнати" склад ради і призначити позачергові вибори можна лише в тому випадку, якщо депутати не збираються на сесію повним складом протягом трьох місяців. Де-юре запорізькі обранці зібрались минулого тижня, тому підстав для припинення повноважень депутатського корпусу наразі немає.

А от в рукаві опонентів Буряка є головний козир – майже 50 депутатських голосів, що становить більш ніж дві третини від складу ради. "Наразі йде мова про оголошення Володимиру Буряку недовіри, тобто імпічменту. Голосів для цього вистачає. Я думаю, це відбудеться вже на початку вересня, коли всі повернуться з відпусток та будуть досягнені остаточні домовленості між всіма учасниками так званої коаліції. У відставці Буряка поки що зацікавлені всі", - розказав нам один з депутатів міськради.

Втім, чи буде це вигідно рядовим запорожцям, більше половини з яких віддали свої голоси саме за діючого міського голову? Чи витримає виборчо-фінансове навантаження міський бюджет? "Питання риторичне. Як кажуть: нічого особистого – лише політика", - говорять в коаліції. Тим часом Буряк не полишає сподівань розблокувати роботу міськради та знову скликає сесію. Цього разу на 27 серпня. Відтак вже зовсім скоро стане ясно, чи зміниться політична ситуація у прифронтовому Запоріжжі. І, власне, на чию користь.