Запорізька міськрада після семи невдалих спроб зібралася на позачергову сесію

Суспільне

Запорізька міськрада після семи невдалих спроб провести засідання зібралася на позачергову сесію

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне

В сесійній залі зареєструвався 51 депутат із 64. Міський голова оголосив сесію повноважною.

На порядку денному питання про виділення коштів на лікування важкохворим запоріжцям та надання матеріальної допомоги постраждалим від пожежі мешканцям будинку на вулиці Медведєва, 7.

Крім цього депутати планують розглянути питання перерозподілу коштів для низки цільових програм. Зокрема внести зміни в програму "Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019- 2021 роки". Щодо включення до порядку денного цього проєкту-рішення депутати не дійшли одностайності та опівдні попросили оголосити перерву для вивчення питання.

Нагадаємо 6 серпня У Запоріжжі всьоме не відбулася сесія міськради. В сесійній залі Запорізької міської ради зареєструвалися лише 15 із 64 депутатів.

"Сьогодні теж, який раз, сесія не повноважна. Не хочуть шановні депутати інших партій приходити в сесійну залу і виконувати функції, якими їх наділили виборці”, - сказав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Він також додав, що ігнорування сесій продовжується другий місяць поспіль.

У липня Буряк направив до Верховної Ради листа з повним пакетом документів про достроковий розпуск Запорізької міської ради.