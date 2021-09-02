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02 вересня 2021, 18:54 25

Обшуки в Полтавській міськраді: затримані чиновник і депутат

02 вересня 2021, 18:54 25
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Фото СБУ
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Служба безпеки України у Полтавській області викрила на отриманні неправомірної вигоди посадовців одного з Управлінь Полтавської міської ради та депутата міськради

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів США.

Оперативники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 КПК України під час отримання другого траншу "платежу".

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому та причетним посадовцям найближчим часом планується оголосити про підозру. Тривають слідчі дії.

За непідтвердженими офіційно даними, затриманий голова фракції "За майбутнє" в Полтавській міськраді Євген Дикань і начальник управління з питань містобудування і архітектури Полтавської громади Микола Шевельов.

Як повідомлялося, сьогодні у Полтавській міськраді СБУ проводила обшуки.

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