Корнієнко про зміну голови КМДА: це не питання швидких кадрових рішень

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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловився стосовно звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади очільника КМДА. Він дав зрозуміти, що кадрових рішень найближчим часом з цього питання чекати не варто

.Про це пише RegioNews з посиланням на ефір за участю політика на "24 каналі".

"Зміна очільника КМДА – питання не персоналій і швидких кадрових рішень. Це питання зміни управління містом, коригування, яка не до кінця є ефективною"– зазначив Корнієнко.

Він відповів, що наразі невідомо, які механізми застосовуватимуться для зміни глави Київської міської держадміністрації. Чи буде це новий законопроєкт, чи спроба відновити документ, який вже є напрацьованим.

Нагадаємо, що у парламенті кілька років тому зареєстрували нову редакцію законопроєкту про столицю. Однак, за неофіційною інформацією, досі більшість депутатів його не підтримувала.

Віталій Кличко заявляв, що його можуть звільнити з посади очільника КМДА за підсумками засідання РНБО, однак цього не відбулося