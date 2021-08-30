Кличко звільнив директора КП "Спорткомплекс": закінчився термін контракту

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради "Спортивний комплекс" Андрія Касаткіна у зв'язку із закінченням строку дії контракту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на розпорядження №740 опубліковане на сайті КМДА.

Як зазначено в розпорядженні, з посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс" з 30 серпня звільнено Касаткіна Андрія Анатолійовича у зв'язку із закінченням строку дії контракту.

Цим же документом Кличко тимчасово поклав виконання обов’язків директора "Спорткомплексу" на Нича Івана, який обіймає посаду заступника директора підприємства.

Нагадаємо, 18 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Департаменту освіти КМДА.

16 серпня у Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів. Також 16 серпня у департаменті КМДА проводили обшуки по справі щодо зловживань при будівництві Подільського мосту.