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20 серпня 2021, 16:39 11

В Офісі президента назвали відмовками причину відсутності Кличка на засіданні РНБО

20 серпня 2021, 16:39 11
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Фото з відкритих джерел
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В Офісі президента Володимира Зеленського вважають відмовками озвучені мером столиці Віталієм Кличко причини відсутності на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 20 серпня

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Українській правді радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка

"Отакої. Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту?", - зазначив Подоляк.

Він вважає, що Кличко має достатньо часу аби повернутися до столиці і встигнути на засідання РНБО

"Відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піар завдання - це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності. По-перше, дві з половиною години, які є у Кличка до початку РНБО, це більш ніж достатньо, щоб повернутися до Києва з Чернігівської області. По-друге, глава Київської міської державної адміністрації і так мав бути сьогодні в Києві, де будівельні рейдери розгромили черговий об'єкт історичної спадщини. Це було абсолютно незаконно, ще й киян побили, які намагалися зупинити руйнування цього пам'ятника. Невже Кличко і про це не знає? Напевно знає. Боїться посваритися з кимось в своєму оточенні, хто курує подібні мафіозні речі? Або просто не знає, як вирішувати такі проблеми?", - додав радник Андрія Єрмака і порадив меру "повертатися в реальність".

Нагадаємо, що мера столиці Віталія Кличка запросили на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки й оборони, однак він не зможе бути на ньому присутнім.

Київ Офіс президента Чернігівська область КМДА Віталій Кличко

 
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