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20 серпня 2021, 18:54 31

Никифоров розповів, чому на РНБО запросили Кличка

20 серпня 2021, 18:54 31
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Фото з відкритих джерел
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Мера Києва Віталія Кличка запросили на засідання Ради нацбезпеки та оборони через "розвал архітектурної спадщини Києва"

Про це повідомив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифорова після засідання Ради нацбезпеки та оборони, передає RegioNews.

За словами Никифорова, Кличка запросили на засідання через "розвал архітектурної спадщини Києва".

У нас архітектурна спадщина Києва розчиняється на очах. Деякі пам'ятки архітектури кияни встигають відбити, деякі ні, - назвав Никифоров причини виклику Кличка на засідання РНБО.

Як повідомлялося, сьогодні Кличка викликали на засідання РНБО, але він не прийшов.

Тим часом в Офісі президента назвали відмовками причину відсутності Кличка на засіданні РНБО.

Раніше Кличко заявив, що його можуть звільнити у п'ятницю рішенням РНБО.

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