Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України

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Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України. Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає RegioNews.

Руслан Баранецький був звільнений з посади першого заступника глави СБУ і звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ. Обидві посади зайняв Сергій Андрущенко, який до цього обіймав посаду заступника глави СБУ.

Крім того, президент підписав указ про звільнення Василя Малюка з посади першого заступника глави СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Також були звільнені начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук і начальник управління СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Як повідомлялося, 23 липня Зеленський звільнив першого заступника очільника СБУ генерал-майора Руслана Баранецького.

Того ж дня радник керівника Офісу президента Подоляк наголосив, що Указу президента України щодо звільнення першого заступника глави СБУ немає.