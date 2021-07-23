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23 липня 2021, 18:40 40

Зеленський звільнив заступника очільника СБУ

23 липня 2021, 18:40 40
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки України генерал-майора Руслана Баранецького.

Про це пише Regionews з посиланням на УНІАН.

За словами прес-секретаря Глави держави Сергія Никифорова відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Інших подробиць рішення глави держави речник не повідомив.

Наразі текст указу про звільнення Баранецького на сайті президента не оприлюднено.

Нагадаємо, Баранецький був призначений на посаду першого заступника голови СБУ 29 червня 2020 року.

СБУ президент преса Україна держава

 
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