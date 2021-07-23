Зеленський звільнив заступника очільника СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки України генерал-майора Руслана Баранецького.
Про це пише Regionews з посиланням на УНІАН.
За словами прес-секретаря Глави держави Сергія Никифорова відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
Інших подробиць рішення глави держави речник не повідомив.
Наразі текст указу про звільнення Баранецького на сайті президента не оприлюднено.
Нагадаємо, Баранецький був призначений на посаду першого заступника голови СБУ 29 червня 2020 року.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"