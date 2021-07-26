08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
17:59  26 липня
Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 15:08 14

Зеленський позбавив своъх радників статусу держслужбовця

26 липня 2021, 15:08 14
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський позбавив радників Глави держави, які здійснюють повноваження на постійній основі статусу держслужбовця.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Глави держави.

Відповідну норму було вилучено з затвердженого 26 липня оновленого положення "Про радника Президента України"

Крім цього згідно до документу радники тепер призначаються на посаду та звільняється з посади Президентом України без пропозиції очільника Офісу президента. Також тепер радники підпорядковуватимуться безпосередньо президентові.

Однак існують винятки. Зокрема, радники-уповноважені й надалі призначатимуться та звільнятимуться за пропозицією керівника Офісу президента.

Згідно до положення, основними завданнями радника президента є розроблення та внесення пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Радник президента повинен аналізувати політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, здійснювати моніторинг інформаційного простору тощо, за результатами якого подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави та можливих дій президента.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке зобов’яже чиновників вносити інформацію щодо подвійного громадянства в електронні декларації.

політика президент аналізи радник повноваження

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua