Зеленський позбавив своъх радників статусу держслужбовця

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Президент України Володимир Зеленський позбавив радників Глави держави, які здійснюють повноваження на постійній основі статусу держслужбовця.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Глави держави.

Відповідну норму було вилучено з затвердженого 26 липня оновленого положення "Про радника Президента України"

Крім цього згідно до документу радники тепер призначаються на посаду та звільняється з посади Президентом України без пропозиції очільника Офісу президента. Також тепер радники підпорядковуватимуться безпосередньо президентові.

Однак існують винятки. Зокрема, радники-уповноважені й надалі призначатимуться та звільнятимуться за пропозицією керівника Офісу президента.

Згідно до положення, основними завданнями радника президента є розроблення та внесення пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Радник президента повинен аналізувати політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, здійснювати моніторинг інформаційного простору тощо, за результатами якого подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави та можливих дій президента.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке зобов’яже чиновників вносити інформацію щодо подвійного громадянства в електронні декларації.