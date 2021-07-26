Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве Службы безопасности Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства, передает RegioNews.

Руслан Баранецкий был уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Обе должности занял Сергей Андрущенко, который до этого занимал должность заместителя главы СБУ.

Кроме того, президент подписал указ об увольнении Василия Малыша с должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также были уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Как сообщалось, 23 июля Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого.

В тот же день советник руководителя Офиса президента Подоляк отметил, что Указа президента Украины об увольнении первого заместителя главы СБУ нет.