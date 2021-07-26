Заступник генерального прокурора Мамедов йде у відставку

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Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов звільняється з посади та з органів прокуратури

Як передає RegioNews, про це повідомили у Facebook адвокати юридичної компанії Miller.

Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним... Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у 2015 році Гюндуз Мамедов працював заступником прокурора Одеської області. У 2016 році Мамедова було назначено на посаду прокурора АР Крим. У 2019 році Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку.