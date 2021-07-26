В ОП розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Нацбанку – ЗМІ

Фото з відкритих джерел

До кінця року можуть звільнити голову НБУ, зокрема, і через провал перемовин з МВФ

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на два джерела в Офісі президента і співрозмовників в самому НБУ.

Причин для відставки Шевченка, за їхніми словами, чотири.

Перша - провал переговорів з Міжнародним валютним фондом. Шевченко, разом з міністром фінансів Марченком та заступницею голови Офісу президента Свириденко входить до складу переговорної групи з МВФ з боку України.

Попри заяви голови НБУ про постійний прогрес в перемовинах з МВФ, отримати черговий транш Україні так і не вдалось.

Друга - бажання голови Офісу Андрія Єрмака змінити голову державного Ощадбанку Сергія Наумова та поставити на його місце "більш зрозумілого" менеджера. За словами співрозмовників ЕП, мова може йти про колишнього голову Ощадбанку Андрія Пишного.

Третя причина для відставки Шевченка пов'язана з ліцензуванням банків. А саме – його намагання погодити продаж української "дочки" російського Сбербанку народному депутатові Андрієві Іванчуку та його бізнес-партнерам. За даними ЕП, офіційно документи про купівлю банку до НБУ ще не надходили, однак голова Нацбанку нібито має твердий намір погодити цю угоду.

Четвертий аргумент не на користь Шевченка - "він не командний гравець". Принаймні для команди влади. За словами співрозмовників в Офісі президента, невдоволення викликало, зокрема, останнє рішення НБУ поступово згорнути програму довгострокових кредитів рефінансування, - йдеться в повідомленні.

Левову частину цих кредитів, яких за рік було видано на суму близько 70 млрд грн, направили на фінансування програми Зеленського "Велике будівництво" (через кредити Укрексімбанку) та купівлю ОВДП (тобто, фінансування дефіциту державного бюджету). А нещодавно Нацбанк пішов ще далі і підвищив облікову ставку з 7,5% до 8% річних, збільшивши вартість кредитів рефінансування для банків.

Раніше про загрозу відставки Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.

Як повідомлялося, в НБУ розраховують на новий транш кредиту МВФ до кінця року.

Також у відставку подали усі керівники одного з департаментів НБУ. Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву Національного банку заяви про звільнення.