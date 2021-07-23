16:57  23 липня
На Рівненщині у полі виявили рожеві калюжі: рятувальники перевіряють походження
14:11  23 липня
На Прикарпатті призупинили роботу комплексу, де отруїлися діти: виявлено понад 60 порушень
18:30  23 липня
На Донбасі від початку доби окупанти обстріляли українські позиції чотири рази
UA | RU
UA | RU
23 липня 2021, 21:31 50

Указу президента України щодо звільнення першого заступника глави СБУ немає – Подоляк

23 липня 2021, 21:31 50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Офісі президента наголошують, що наразі на сайті президента немає указу про звільнення Баранецького

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Радіо Свобода, передає RegioNews.

На сьогодні немає відповідних указів щодо звільнення пана Баранецького. Зрозуміло, що сенсу коментувати чергову конспірологічну версію взагалі не вбачаю, – заявив Подоляк.

Як повідомлялося сьогодні, Зеленський звільнив заступника очільника СБУ. Йдеться про першого заступника голови Служби безпеки України генерал-майора Руслана Баранецького.Водночас зазначалося, що наразі текст указу про звільнення Баранецького на сайті президента не оприлюднено.

звільнення СБУ відставка указ Михайло Подоляк

Арестович запевняє, що звільнення міністра оборони Тарана "не передбачається"
23 липня 2021, 20:27
Шкіряк заявив, що йде з МВС
23 липня 2021, 19:02
Малюська назвав умови, за яких піде у відставку
23 липня 2021, 18:13
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram