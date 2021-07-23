Указу президента України щодо звільнення першого заступника глави СБУ немає – Подоляк
В Офісі президента наголошують, що наразі на сайті президента немає указу про звільнення Баранецького
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Радіо Свобода, передає RegioNews.
На сьогодні немає відповідних указів щодо звільнення пана Баранецького. Зрозуміло, що сенсу коментувати чергову конспірологічну версію взагалі не вбачаю, – заявив Подоляк.
Як повідомлялося сьогодні, Зеленський звільнив заступника очільника СБУ. Йдеться про першого заступника голови Служби безпеки України генерал-майора Руслана Баранецького.Водночас зазначалося, що наразі текст указу про звільнення Баранецького на сайті президента не оприлюднено.
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