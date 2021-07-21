Депутати Тернопільщини проігнорували сесію облради

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Сьогодні, 21 липня, заплановане четверте пленарне засідання другої сесії Тернопільської обласної ради не відбулося – більшість депутатів не прийшли

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Галас.

На момент реєстрації автоматизована система для голосування зафіксувала у сесійному залі лише 25 депутатів (всього їх — 64, а для початку роботи необхідно бодай 33). Тож голова облради Михайло Головко переніс засідання.

Основним питанням сесії мав стати розгляд електронної петиції під назвою "Капітальний ремонт доріг Борщівщини". Вона була розміщена на офіційному веб-сайті обласної ради ще з 15 квітня 2021 року і набрала необхідних 500 голосів, - повідомляють у "Галасі".

Коли відбудеться наступне засідання наразі не відомо, однак, як зауважив Михайло Головко, очевидно, що не раніше середини серпня.

Як повідомлялося, 15 липня Верховна рада призначила позачергові вибори Карлівської міськради на Полтавщині - оскільки сесії Карлівської міськради, які міський голова неодноразово скликав, не проводяться у зв’язку з відсутністю кворуму. Остання сесія відбулася 12 березня 2021 року. Як наслідок, не ухвалюються важливі рішення щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади.