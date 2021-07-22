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22 июля 2021, 20:49 30

Завтрашняя сессия Полтавского горсовета может не состояться: три фракции отказались от участия в ней

22 июля 2021, 20:49 30
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Фото из открытых источников
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Часть депутатов Полтавского горсовета сообщила, что не придут на сессию, запланированную на 23 июля

Об этом сообщили представители фракций – Эдуард Волков от "Ридного миста", Юлиан Матвийчук от "Свободы" и Юрий Бражник из "Слуги народа", передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По словам Юрия Бражника, не будут идти на заседание потому, что их обращения по устройству работы депутатских комиссий не рассматривают, а городской голова Александр Мамай дату созыва сессии определяет, не посоветовавшись с депутатами. Не придут представители трех фракций (а это 17 депутатов) только на это заседание.

У городского головы эти обвинения отвергли и заявили, что заседание состоится.

Представители фракций "За майбутне" и "ОПЗЖ" сообщили, что депутаты их фракций на заседание придут, во фракции "ЕС" решение не приходить на сессию также не поддерживают. Информации об участии или неучастии в сессии нет только от "Партии простых людей".

Как сообщалось, 21 июля депутаты Тернопольщины проигнорировали сессию облсовета.

Ранее, 20 июля, на сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов.

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