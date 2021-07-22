СБУ викрила мера одного з міст Кіровоградщини на хабарі

Фото: СБУ

У Кіровоградській області СБУ викрила мера на вимаганні хабарів за "прискорену" процедуру приватизації землі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За попередніми даними слідства, для приховування протиправної діяльності мер "пропонував" перераховувати гроші на підконтрольну комерційну структуру.

Посадовець організував механізм отримання неправомірної вигоди від місцевих жителів, у тому числі підприємців. За різні суми він "гарантував" сприяння у безперешкодній передачі у приватну власність землі комунальної власності", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали міського голову на робочому місці після перерахування чергового хабаря. Раніше було задокументовано факт отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 15 липня у Чернівцях на хабарі був затриманий помічник нардепа.