На сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів
У вівторок, 20 липня, має відбутися чергова сесія Запорізької міськради, однак на неї прийшло всього кілька депутатів
Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Запоріжжя.
Зазначається, що сесія міськради не може відбутися з 30 червня.
Нині в сесійній залі близько півтора десятка депутатів із фракції партії міського голови Володимира Буряка "Єднання". Решта депутатів не прийшли. У фракції "Єднання" лише 16 депутатів.
Міський голова Володимир Буряк, оглянувши майже порожню сесійну залу, запропонував своїм депутатам почекати решту колег.
Нагадаємо, 2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради не відбулася сесія, робота ради була заблокована.
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