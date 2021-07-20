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20 липня 2021, 13:27 181

На сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів

20 липня 2021, 13:27 181
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Фото: zp.gov.ua
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У вівторок, 20 липня, має відбутися чергова сесія Запорізької міськради, однак на неї прийшло всього кілька депутатів

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Запоріжжя.

Зазначається, що сесія міськради не може відбутися з 30 червня.

Нині в сесійній залі близько півтора десятка депутатів із фракції партії міського голови Володимира Буряка "Єднання". Решта депутатів не прийшли. У фракції "Єднання" лише 16 депутатів.

Міський голова Володимир Буряк, оглянувши майже порожню сесійну залу, запропонував своїм депутатам почекати решту колег.

Нагадаємо, 2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради не відбулася сесія, робота ради була заблокована.

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