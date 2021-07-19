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19 липня 2021, 18:44 362

Мер Кривого Рогу направив телеграму до МОЗ через невиплату зарплат працівникам дев’яти лікарень міста

19 липня 2021, 18:44 362
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Фото з відкритих джерел
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Міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов надіслав екстрену телеграму міністру охорони здоров’я у зв’язку з невиплатами НСЗУ заробітних плат фахівцям дев’яти міських лікарень - криворізькі лікарі другий місяць не отримують заробітних плат, які Нацслужба мала би профінансувати

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Перший Міський.

Загалом, сума заборгованості НСЗУ за два місяці складає близько дев’яти мільйонів гривень, а фінансування не отримує медперсонал дев’яти міських лікарень. Задля вирішення проблеми та допомоги медикам, міський голова Костянтин Павлов направив екстрену телеграму до Міністерства охорони здоров’я України.

Лікувальні заклади вторинної ланки медичної допомоги міста – комунальні (некомерційні) підприємства: міські лікарні №4, №8, №9, №10, №11, №14, дитячі лікарні №1 та №2, міська поліклініка №5, уклали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та виконують зобов’язання належним чином у повному обсязі, всі відповідні документи направлені керівництвом лікарень в НСЗУ. За усною інформацією від співробітників НСЗУ, звіти про медичні послуги не підписані, фінансування не проводиться через відсутність керівництва, відповідно права підпису документів та фінансового ресурсу. Так за червень заклади недоотримали кошти НСЗУ в сумі майже дев’ять мільйонів гривень. Прошу терміново втрутитися в ситуацію для забезпечення безперебійного фінансування закладів охорони здоров’я, – вказали у тексті телеграми.

Проблеми із своєчасним фінансуванням з боку НСЗУ неодноразово виникають у криворізьких лікарнях. У 1 кварталі 2021 року в дитячих міських лікарнях №1 та №2, діагностичному центрі, у дитячих стоматологіях та інших медзакладах були затримки по виплатах. Завдяки виділеним з міського бюджету коштам лікарі все ж таки отримали зарплату. Окрім того, у липні міський голова прийняв рішення про додаткове спрямування ще 6,8 мільйонів гривень на підтримку криворізьких лікарень, у яких знову виникли проблеми з фінансуванням.

Таким чином всього на підтримку медицини з початку року місто виділило вже 16,8 мільйонів гривень. Крім того, на боротьбу з коронавірусом з міського бюджету спрямували вже понад 195 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, Ляшко розповів, як в Україні підвищуватимуть зарплату медикам.

Разом з тим, 6 липня виконувач обов'язків голови НСЗУ написав заяву на звільнення. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський подав у відставку.

14 липня призначено т.в.о. глави Нацслужби здоров'я на час проведення конкурсу. Уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Дмитра Самофалова.

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