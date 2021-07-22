На Хмельниччині депутати Кам’янець-Подільської міськради заблокували роботу сесії та пошкодили мікрофон

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Чергове засідання сесії Кам’янець-Подільської міської ради, заплановане на сьогодні, 22 липня, розпочалося з інциденту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА "ХМ-ІНСАЙД".

На розгляд сесії з-поміж іншого виносились питання внесення змін до бюджету громади, фінансування діяльності комунальної та соціальної сфер міста тощо.

Проте частина обранців, звинувативши міського голову Михайла Посітка у тиску на їхніх однопартійців та порушенні регламенту, заблокувала трибуну ще на початку роботи сесії. А згодом під час виступу міського голови пошкодили його мікрофон.

У сесійній залі були присутні мешканці села Довжок, яке входить до складу Кам’янець-Подільської міської тергромади. Вони закликали депутатів проголосувати за програму комунального транспорту, оскільки існує проблема належного транспортного забезпечення між селом та містом. " Наразі в роботі сесії оголошено перерву.

У Кам’янець-Подільській міській раді досі не вирішені кадрові питання: щодо заступників міського голови, секретаря міськради, старост.

Як повідомлялося, 12 лютого у Кам'янець-Подільському мер скасував рішення міськради про обрання секретаря. Раніше міська рада змогла лише з третьої спроби проголосувати за його обрання.

15 лютого у Кам'янці-Подільському депутати не знайшли голосів для скасування рішення мера. Він раніше ветував рішення міської ради про обрання секретаря.

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