Верховна рада призначила позачергові вибори Карлівської міськради на Полтавщині

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Верховна Рада призначила позачергові вибори депутатів Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області на 31 жовтня 2021 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Відповідну постанову 5769 "Про призначення позачергових виборів депутатів Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області" підтримали 263 народних депутати.

Ухваленим документом ВР призначила позачергові вибори депутатів Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області на 31 жовтня 2021 року.

Згідно з постановою, ЦВК з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії має визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів депутатів Карлівської міськради.

Кабінету Міністрів у межах повноважень необхідно вжити заходів щодо забезпечення фінансування цих позачергових виборів за рахунок коштів цільової субвенції з Держбюджету.

Як повідомляється у пояснювальній записці, на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року до складу Карлівської міськради обрано 26 депутатів, Карлівським міським головою обраний Світлик Петро Михайлович.

Але вже 7 липня 2021 року Карлівський міський голова звернувся до Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень депутатів Карлівської міської ради 8-го скликання та з проханням призначити відповідні позачергові вибори.

В обґрунтуванні цього клопотання Карлівський міський голова повідомляє, що сесії Карлівської міськради, які він неодноразово скликав, не проводяться у зв’язку з відсутністю відповідного кворуму. Остання сесія відбулася 12 березня 2021 року. Як наслідок, не ухвалюються важливі рішення щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади, зокрема, не затверджено план з підготовки регуляторних актів на 2021 рік, не розглянуто понад 1300 заяв громадян щодо земельних питань тощо.

Як повідомлялося, міський голова Калуша написав заяву про відставку. 22 червня мер Калуша Андрій Найда написав заяву про складання повноважень міського голови за власним бажанням.

2 червня Рада призначила позачергові вибори сільських та селищних голів в чотирьох областях.