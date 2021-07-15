Верховная рада назначила внеочередные выборы Карловского горсовета на Полтавщине

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Соответствующее постановление 5769 "О назначении внеочередных выборов депутатов Карловского городского совета Полтавского района Полтавской области" поддержали 263 народных депутата.

Принятым документом ВР назначила внеочередные выборы депутатов Карловского городского совета Полтавского района Полтавской области на 31 октября 2021 года.

Согласно постановлению, ЦИК с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии должна определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов депутатов Карловского горсовета.

Кабинету Министров в пределах полномочий необходимо принять меры по обеспечению финансирования этих внеочередных выборов за счет средств целевой субвенции из Госбюджета.

Как сообщается в пояснительной записке, на первых местных выборах 25 октября 2020 года в состав Карловского горсовета избраны 26 депутатов, Карловским городским головой избран Свитлык Петр Михайлович.

Но уже 7 июля 2021 года Карловский городской голова обратился к Верховной Раде относительно досрочного прекращения полномочий депутатов Карловского городского совета 8-го созыва и с просьбой назначить соответствующие внеочередные выборы.

В обосновании этого ходатайства Карловский городской голова сообщает, что сессии Карловского горсовета, которые он неоднократно созывал, не проводятся в связи с отсутствием соответствующего кворума. Последняя сессия состоялась 12 марта 2021 года. Как следствие, не принимаются важные решения по обеспечению жизнедеятельности территориальной общины, в частности, не утвержден план по подготовке регуляторных актов на 2021 год, не рассмотрено более 1300 заявлений граждан по земельным вопросам и тому подобное.

Как сообщалось, мэр Калуша написал заявление об отставке. 22 июня мэр Калуша Андрей Найда написал заявление о сложении полномочий городского головы по собственному желанию.

2 июня Рада назначила внеочередные выборы сельских и поселковых голов в четырех областях.