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22 червня 2021, 18:17 5

Міський голова Калуша написав заяву про відставку

22 червня 2021, 18:17 5
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Фото: із відкритих джерел
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22 червня мер Калуша Андрій Найда написав заяву про складання повноважень міського голови за власним бажанням

Про це повідомляє місцеве видання "Вікна”, передає RegioNews.

Відомо, що заяву вже зареєстрували у виконавчому комітеті Калуської міськради. Її мають розглянути на черговій сесії, яка відбудеться 24 червня.

Причиною дочасного складання повноважень Андрій Найда назвав стан здоров’я.

У випадку прийняття відставки депутатами повноваження мера міста до проведення нових виборів і оголошення результатів голосування буде виконувати секретар ради Віктор Гільтайчук.

Позачергові вибори міського голови мають бути призначені Верховною Радою України не пізніше ніж у 90-денний строк з дня припинення повноважень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стали відомі результати виборів-2020 у Івано-Франківській області.

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