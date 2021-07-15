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15 липня 2021, 14:57 1209

Рада перейменувала село Голобородька

15 липня 2021, 14:57 1209
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада перейменувала село Голобородька Лубенського району Полтавської області.

Як пише Regionews, відповідний проєкт постанови підтримали 320 народних депутатів.

Згідно до документу село перейменовано на Новоселівку.

Крім цього парламентарі перейменували низку інших населених пунктів. Зокрема, село Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч, село Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин

1 липня Рада перейменувала селище на Донбасі у Нью-Йорк

Верховна Рада село депутати переіменування область

 
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