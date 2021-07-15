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15 липня 2021, 15:14 11

Шмигаль спрямував в Раду подання про призначення Дениса Монастирського новим очільником МВС

15 липня 2021, 15:14 11
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Фото з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити міністром внутрішніх справ очільника правоохоронного комітету Дениса Монастирського.

Як пише Regionews з посиланням на прес-секретаря голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольгу Туній відповідне подання вже надійшло до парламенту

"До Верховної Ради України надійшло подання від Прем‘єр-міністра України про призначення Міністром внутрішніх справ України Монастирського Дениса Анатолійовича", - зазначила речниця очільника парламенту.

Нагадаємо, що Верховна Рада 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідний проєкт постанови проголосував 291 народний депутат.

Арсен Аваков очолював МВС протягом понад 7 років – найбільше з міністрів за всю сучасну історію України.

Він подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 13 липня.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь! – зазначається у заяві.

Аваков відставка Верховна Рада МВС парламент

 
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