Шмигаль спрямував в Раду подання про призначення Дениса Монастирського новим очільником МВС

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Як пише Regionews з посиланням на прес-секретаря голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольгу Туній відповідне подання вже надійшло до парламенту

"До Верховної Ради України надійшло подання від Прем‘єр-міністра України про призначення Міністром внутрішніх справ України Монастирського Дениса Анатолійовича", - зазначила речниця очільника парламенту.

Нагадаємо, що Верховна Рада 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідний проєкт постанови проголосував 291 народний депутат.

Арсен Аваков очолював МВС протягом понад 7 років – найбільше з міністрів за всю сучасну історію України.

Він подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 13 липня.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь! – зазначається у заяві.