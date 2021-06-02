Рада призначила позачергові вибори сільських та селищних голів в чотирьох областях

​​​​​​​Поки активну виборчу кампанію ведуть лише двоє претендентів - в. о. мера Ігор Терехов і колишній міський голова Михайло Добкін, але спроби Терехова зайти на електоральне поле Добкіна грають з т...

Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної

28 травня 2021

20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини

Практично всі найбільші дорожні будівництва на Дніпропетровщині зараз веде фірма "Автомагістраль-Південь", якій всього за рік дали підрядів на суму майже 20 млрд грн., а це як два річних бюджети облас...