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02 червня 2021, 13:42 38

Рада призначила позачергові вибори сільських та селищних голів в чотирьох областях

02 червня 2021, 13:42 38
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України на засіданні у середу ухвалила чотири проекти постанов щодо призначення позачергових виборів сільських та селищних голів в чотирьох областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Так, проєкт постанови про призначення позачергових виборів Надлацького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області підтримали 254 нардепи.

Проєкт постанови про призначення позачергових виборів Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області підтримали 270 народних депутатів.

За проект постанови про призначення позачергових виборів Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області віддали голоси 276 нардепів.

Ще 280 народних обранців підтримали проект постанови про призначення позачергових виборів Кельменецького селищного голови Дністровського району Чернівецької області.

Всіма постановами пропонується призначити вибори на неділю 31 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, 2 квітня Разумков підписав постанову про призначення виборів мера Харкова. Вибори міського голови мають відбутися 31 жовтня 2021 року.

Раніше, 2 березня Рада призначила вибори міських та сільських голів у п’яти областях. Позачергові вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.

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