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14 липня 2021, 17:01 132

У Запоріжжі ініційовану в обхід мера позачергову сесію міськради блокувала група молодиків

14 липня 2021, 17:01 132
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Фото Regina Harchenko
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Проведення позачергової сесії Запорізької міськради, що її ініціювали представники усіх фракцій, окрім фракції партії мера, заблокували молодики з плакатами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Запоріжжя.

Видання зазначає, що кілька десятків молодиків прийшли на сесію з плакатами: "Вимагаємо сесію по закону", "Ні ватному рейдерству", "Запоріжжя проти свавілля" тощо, вишикувалися перед трибуною, зайняли депутатські крісла у президії.

Наразі підстави для скликання позачергової сесії 14 липня відсутні, адже міський голова Володимир Буряк призначив чергову сесію на 20 липня, – коментує пресслужба мерії.

Сам мер перебуває на лікарняному.

У мерії також повідомили, що через "підроблене рішення" Запорізької міськради від 9 липня 2021 року про скликання сесії на 14 липня поліція порушила справу про підроблення документів (ст. 358 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, у Запоріжжі фракції міськради ініціювали позачергову сесію в обхід міського голови. Представники п’ятьох фракцій Запорізької міськради (усіх, окрім фракції партії міського голови Запоріжжя Володимира Буряка "Єднання") ініціювали проведення позачергової восьмої сесії міськради. У мерії це називають незаконним.

Раніше стало відомо, що 2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради не відбулася сесія, робота ради заблокована.

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